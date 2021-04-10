ВОЗ бьет тревогу: число заражений COVID растет семь недель подряд

Заболеваемость COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, смертность от этого заболевания - четвертую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев заболевания и четвертую неделю подряд - рост смертности", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ряд стран в Азии и на Ближнем Востоке столкнулись со значительным ростом заболеваемости, отметил гендиректор, добавив, что рост заболеваемости происходит, несмотря на то, что в мире уже сделано более 780 млн прививок от коронавируса.

По его словам, хотя вакцины представляют собой "жизненно важный и мощный инструмент", необходимо продолжать принимать и иные меры для борьбы с пандемией.

Гебрейесус напомнил о необходимости социального дистанцирования, ношения масок, мытья рук, проветривания помещений, а также тестирования на коронавирус и изолирования заболевших.

"COVID-19 - это не грипп", и специалисты "пока еще не понимают в полной мере долгосрочных последствий инфекции" для тех, кто перенес эту болезнь, пояснил глава ВОЗ. Многие из переболевших ею, в том числе в легкой форме, сообщают о долгосрочных симптомах, включая слабость, утомляемость, затуманивание сознания, бессонницу и депрессию.