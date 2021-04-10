Итальянский сенатор о роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

Согласно сообщению, Сахиба Гафарова, приветствовав гостя, сказала, что его визит послужит углублению межпарламентского сотрудничества. По словам спикера парламента, сотрудничество между Азербайджаном и Италией перешло на качественно новый уровень после восстановления нашей страной государственной независимости.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась сегодня с Вито Петрочелли, председателем постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Взаимные визиты президентов двух государств и проведённые ими переговоры сыграли существенную роль в достижении нынешнего высокого уровня. Подписанные двусторонние документы же обеспечивают эти связи надёжной правовой основой. Не только политические и экономические, но и культурные, гуманитарные, академические и образовательные связи и сотрудничество между двумя государствами находятся на высоком уровне. Широкой общественности известны проекты, реализованные первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой в Италии в качестве президента Фонда Гейдара Алиева и посла доброй воли ИСЕСКО и ЮНЕСКО. Такие проекты служат ещё большему углублению отношений между нашими государствами и народами.

Велика роль и двух парламентов в развитии азербайджано-итальянских взаимоотношений. За прошедшие годы установилось тесное сотрудничество Милли Меджлиса с обеими палатами итальянского парламента, продолжила Сахиба Гафарова. В обоих парламентах действуют группы дружбы.

Сахиба Гафарова проинформировала гостя о победе, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году. Она подчеркнула, что многие итальянские парламентарии выражали свою поддержку правому делу Азербайджана. Армения учинила большие разрушения и совершила акты вандализма в азербайджанских районах, которые она почти тридцать лет удерживала в оккупации. Полностью разрушены города, жилые дома, сёла, а также памятники истории, культуры и религии. К большому сожалению, Армения никак не оставит свою преступную деятельность – невзирая на все призывы, она совершает ещё одно военное преступление и попирает принципы международного права, отказываясь передать азербайджанской стороне карты своих минных полей. Как итог - уже после войны множество азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибло и было ранено, подорвавшись на минах.

«Полагаю, для того, чтобы прекратить эти военные преступления, международное сообщество должно высказаться против этого шага, угрожающего миру и безопасности», - добавила Сахиба Гафарова.

Поблагодарив за искренний приём, Вито Петрочелли передал Сахибе Гафаровой приветствия от председателя Сената Итальянской Республики, сенатора Марии Элизабетты Альберти-Казеллати. Он отметил, что сегодня отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне, особенную важность имеет сотрудничество в энергетической отрасли.

Вито Петрочелли отметил также важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Гость сообщил, что высокоуровневые отношения между двумя странами показывают себя и в отношениях между обеими палатами итальянского парламента, с одной стороны, и азербайджанским парламентом, с другой.

На встрече также произошёл обмен мнениями на темы, интересующие обе стороны.