Семь мест Европы, которым грозит исчезновение

Организация Europa Nostra, занимающаяся продвижением культурного наследия в европейских странах, представила миру семь объектов культуры, которым угрожает полное исчезновение. Вначале список состоял из двенадцати пунктов, но оставили семь – самых уязвимых.

Издание Planet Today пишет, что в Испании таким объектом является часовня Сан-Хуан-де-Сокуэва и архитектурный ансамбль при ней. Строения расположены в гористой местности. В часовне, которая была возведена примерно в середине VII в. н.э., до сих пор идут церковные богослужения, но все здания и помещения требуют немедленной реставрации.

Тирольская железная дорога – единственная в мировой практике, на которой до сих пор в ходу оборудование конца 80-х годов XIX века, запущенное в эксплуатацию в год начала ее работы.

Кладбище второй половины XIX века в Загребе – один из шедевров неоклассической архитектуры Европы. Год назад оно сильно пострадало от землетрясения, а из-за пандемии работы по его восстановлению проводятся не должным образом.

Кикладские острова Эгейского моря тоже находятся под угрозой из-за планов правительства Греции установить на них ветряные турбины.

Сад Джусти в Италии, открытый в конце XVI века, яркий образец Ренессанса Тосканы, год назад пострадал от непогоды. Грозами повреждены редкие деревья, разрушены оросительные системы.

Дечанский монастырь XIV века в Косово находится под угрозой разрушения из-за множества нерешенных политических вопросов на этих территориях.

Оригинальное здание почты в Македонии, пострадавшее от пожара еще в 2013 году, находится в заброшенном состоянии. Оно является оригинальным памятником архитектуры второй половины ХХ века.