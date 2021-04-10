Минтруда и Минсельхоз начинают новый проект

Как сообщили haqqin.az в Минтруда, в пилотном проекте будут задействованы 20 человек, он охватывает четыре района (Барда, Кюрдамир, Евлах и Шамкир), благоприятных для шелководства.

Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство сельского хозяйства с целью поддержки программы самозанятости начинают совместный проект «Поддержка развития шелководства».

Требования к участникам проекта:

- желание и опыт ухода за тутовым шелкопрядом;

- владелец должен использовать имущество в соответствии с его назначением после того, как червоводня (помещение для выкормки гусениц тутового шелкопряда - ред.) будет заложена и сдана, а также правильно ухаживать за ним;

- после сдачи червоводни на ее содержание участник несет непосредственную ответственность;

- для представителей подрядчика и местных центров занятости должны быть созданы условия для проведения мониторинга, проведения приема-сдачи и видео- и фотосъемок;

- передача сданного имущества в пользование и распоряжение третьих лиц в течение одного года запрещается.

Министерство сельского хозяйства проведет тренинги для лиц, подающих заявки на участие в проекте, после чего Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечит их червоводней, а Министерство сельского хозяйства - шелкопрядом.

При оценке кандидатов, вовлеченных в проект, будет учитываться их соответствие критериям малообеспеченности. При реализации проекта предпочтение отдается семьям шехидов, ветеранам, а также другим лицам из социально уязвимых категорий.

Желающие подать заявку на программу могут обратиться в соответствующие территориальные центры занятости. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте - 25 апреля.