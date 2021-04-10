Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сдать в аренду свой коттедж в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает The Times со ссылкой на агентство недвижимости Strutt&Parker. Минимальный срок аренды — 1 год.

Согласно объявлению, в особняке четыре комнаты, небольшая кухня и пристройка с зимним садом. Арендаторы смогут пользоваться теннисным кортом и бассейном с подогревом. Общая площадь коттеджа с пристройкой составляет 288,5 кв м, дом сдается без мебели. Размещение домашних животных в особняке возможно по согласованию с хозяином. Стоимость недельной аренды дома, как указано в объявлении, — £981 (£4,25 тыс. в месяц), пишет РБК.

С июля 2019 года Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс проживают в четырехкомнатной резиденции с обновленным ремонтом на Даунинг-стрит. В публикации отмечается, что семья британского премьер-министра не может жить в доме в Оксфордшире согласно протоколам безопасности, а в качестве загородной резиденции они могут использовать только Чекерс (официальная загородная резиденция премьер-министров Великобритании).