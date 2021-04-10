Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией обновлено 20:30
Российские власти приостановили авиасообщение с Турцией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в этой стране.
«Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня»,— сообщила глава правительственного оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Коммерсант».
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России принял решение приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Об этом РБК рассказали источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, и подтвердил неназванный федеральный чиновник.
Речь идет в первую очередь про чартерные перевозки, коснется ли это регулярных перевозок, собеседники РБК не говорят. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.
Решение принято из-за роста количества заболевших коронавирусом в Турции.