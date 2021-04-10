Российские власти приостановили авиасообщение с Турцией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в этой стране.

«Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня»,— сообщила глава правительственного оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Коммерсант».