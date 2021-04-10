Евросоюз расширил санкции против Ирана

Совет Евросоюза принял решил продлить ограничительные меры против Ирана, действующие в связи с нарушениями прав человека, на год – до 13 апреля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Совета, на которое ссылается Интерфакс.

Кроме того, Совет ЕС добавил восемь физических лиц и три компании в санкционный список в связи с их причастностью к подавлению демонстраций в Иране в 2019 году. В общей сложности в этом списке к настоящему моменту значатся 89 лиц и четыре компании.

Действующие ограничительные меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов этих лиц и организаций.