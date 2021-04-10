Белый дом об атаке на ядерный объект в Иране: мы тут ни при чем

США не имели никакого отношения к инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели сообщения об инциденте. Мы не были вовлечены в это ни в коей мере", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

На вопрос, опасается ли американская администрация того, что произошедшее может повлиять на ход переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, Псаки ответила: "Мне нечего добавить к предположениям о причинах или эффекте, ...или о каких-либо свидетельствах изменения участия в этих дискуссиях".

В воскресенье Иран сообщил, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети.