Тегеран ответил на санкции Евросоюза

Тегеран в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"МИД Ирана в ответ на действия ЕС приостанавливает всеобъемлющие переговоры с Евросоюзом, включая диалог по правам человека, а также все сотрудничество, которое из этого вытекает, в области терроризма, оборота наркотиков и беженцам", - цитирует его пресс-служба ведомства, передает ТАСС.