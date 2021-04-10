Меркель назвала третью волну пандемии самой трудной

Число заразившихся коронавирусом «слишком велико», а загруженность отделений интенсивной терапии вновь увеличивается, сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нужно сказать, что третья волна стала самой трудной для нас», — сказала Меркель на открытии международной промышленной выставки в Ганновере, передает РБК.

По словам Меркель, «самым важным оружием в борьбе с пандемией» остается вакцинация, в то время как тестирование на COVID-19 помогает властям «построить мост» навстречу нормализации.

Число заразившихся коронавирусом в Германии начало расти в начале марта. Если в начале того месяца в ФРГ за сутки выявляли от 5 тыс. до 11,3 тыс. инфицированных, то к 7 апреля показатель вырос до 30,3 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.