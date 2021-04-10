Джейхун Байрамов встретился с итальянскими парламентариями

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию под руководством председателя Постоянной комиссии по иностранным делам и эмиграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли. Об этом haqqın.az сообщили в МИД.

Дж.Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне развития. Министр отметил официальный визит Президента Азербайджана в эту страну в феврале прошлого года, подписание соглашений в рамках визита, в том числе совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства.

Министр проинформировал итальянских парламентариев о текущей ситуации в регионе после окончания 44-дневной Отечественной войны, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе соблюдения принципов международного права.

Министр также довел до внимания председателя комиссии тот факт, что освобожденные территории были заминированы Арменией и эта страна до сих пор отказывается предоставлять Азербайджану информацию о местонахождении мин.

В.Петрочелли отметил, что связанные с конфликтом вопросы всегда находятся в центре внимания Сената Италии. Он заявил, что его завершение является большим успехом для всего региона.

Он также сказал об имеющихся перспективах для всестороннего развития двусторонних отношений.