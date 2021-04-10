«Сейчас побывавшие на освобожденных землях, в том числе и иностранные гости, увидели все воочию, своими глазами. Мы восстановим все освобожденные земли». Об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев.

«Просто мы никогда не должны забывать зверства армян. Мы очень добрый народ. Это наше преимущество, но в то же время, когда перед тобой дикий, нельзя быть добрым. Мы должны так ответить им, чтобы это навсегда осталось в их исторической памяти, чтобы это никогда не стерлось и не сотрется. Поднимающие там сегодня голову некоторые реваншистские силы должны знать, что железный кулак на месте, и если будет необходимо, мы сокрушим их головы, и этому навсегда будет положен конец», - сказал глава государства.