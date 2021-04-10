В Германии началась борьба за выдвижение в канцлеры

В немецком блоке ХДС/ХСС ужесточается борьба за выдвижение кандидата на пост федерального канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг. Как сообщает Дойче велле, в понедельник, 12 апреля, почти все члены президиума Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали кандидатуру председателя партии, премьер-министра крупнейшей по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета.

На пресс-конференции в Мюнхене Зёдер заявил, что не намерен отказываться от дальнейшей борьбы за право возглавить список консерваторов на сентябрьских выборах. Он подчеркнул, что не считает результаты голосования руководства ХДС достаточными для выдвижения Лашета единым кандидатом. Тем самым ХСС отклонил требования ряда ведущих политиков ХДС, являющейся более крупной партией консервативного блока, уступить христианским демократам право выдвижения кандидата в канцлеры.

Как Зёдер, так и генеральный секретарь ХСС Маркус Блуме, подчеркивают, что консервативный альянс может выиграть выборы только в том случае, если его кандидат будет пользоваться поддержкой избирателей.

В свою очередь, Армин Лашет после заседания руководства ХДС заявил, что "очень рад широкой поддержке" его кандидатуры. Он также напомнил о словах Маркуса Зёдера, накануне заявившего о намерении стать кандидатом на пост канцлера только в случае поддержки ХДС, и указал на ее отсутствие. При этом он не стал открыто призывать своего соперника отказаться от дальнейшей борьбы. Вместе с тем оба претендента отметили необходимость быстрого решения проблемы и объявили о намерении вести дальнейшие консультации в ближайшие дни.

По данным опросов, Зёдер опережает по популярности Лашета. Лишь 12 процентов избирателей хотели бы выдвижения Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС, свидетельствуют опубликованные 12 апреля данные опроса института Yougov, проведенного по заказу газеты Handelsblatt. 46 процентов респондентов заявили, что выступают за выдвижение Маркуса Зёдера, еще 29 процентов выступили за какого-либо другого кандидата, а 13 процентов отказались раскрывать свои предпочтения. В онлайн-опросе участвовали 575 человек.