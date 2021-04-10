Ученые: отказ от алкоголя может продлить жизнь почти на 30 лет

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. Об этом сообщила газета Express со ссылкой на данные исследований Каролинского института в Швеции.

Наблюдения за жизнью алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции, которые длились 20 лет, показали, что смертность от различных заболеваний в этой группе была заметно выше, чем среди непьющих.

В среднем, продолжительность жизни людей, имющих пристрастие к алкоголю, сокращалась на 28 лет.

Отмечается, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга, сердечно-сосудистой системы, печени. Даже в малых дозах он существенно повышает риск возникновения онкозаболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.