Саргсяна обвиняют в раскрытии гостайны

Генпрокуратура Армении направила в военную полицию запрос с целью проверить, не раскрыл ли экс-президент Серж Саргсян секретные данные в ходе одного из интервью. Об этом Sputnik Армения сообщила глава отдела по общественным связям надзорного ведомства Аревик Хачатрян.



Она отметила, что на основе обращения должны быть подготовлены материалы.

Ранее Саргсян заявил, что после апрельских боев 2016 года военно-политическое руководство страны провело тщательный анализ боевых действий. По его словам, на развитие вооруженных сил Армении до 2024 года было предусмотрено 1,3 миллиарда долларов. Из них свыше 500 миллионов было предусмотрено потратить на развитие авиации, ПВО и закупку беспилотников. До 2024 года планировалось приобрести 2,5 тысячи беспилотников. Только в 2018-2020 гг. планировалось закупить свыше 1 тысячи беспилотников.