Более полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию

Россияне забронировали туры в Турцию до 1 июня на 32 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей)", - указали в АТОР, сообщает Российская газета.

Однако эта сумма может быть на 20% больше, так как в ней не учтены бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию за отсутствием собственного традиционного ассортимента, уточнили в российской организации.

Как пояснили в АТОР, всего туры в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая забронировали 533 тысячи туристов. Из них более 40% - семьи с детьми.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией.