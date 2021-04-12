Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб мира

«Барселона» впервые возглавила рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов планеты по версии американского Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

«Барселона» была оценена в $4,76 млрд и сместила на вторую строчку «Реал Мадрид», оцененный в $4,75 млрд.

«Реал» остается лидером с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 годах клуб заработал $424 млн на рекламе и работе со спонсорами. Коммерческая прибыль «Барселоны» составила только $377 млн. Однако клуб заработал $275 млн на трансляциях. Это самый высокий показатель среди всех футбольных команд.

В прошлые 16 лет первое место рейтинга занимала одна из двух команд. Пять раз это был «Реал», 11 раз — «Манчестер Юнайтед», отмечает Forbes USA.

На третьем месте рейтинга оказалась мюнхенская «Бавария», оцененная в $4,215 млрд. В первую десятку также вошли «Манчестер Юнайтед» ($4,2 млрд), «Ливерпуль» ($4,1 млрд), «Манчестер Сити» ($4 млрд), «Челси» ($3,2 млрд), «Арсенал» ($2,8 млрд), «Пари Сен-Жермен» ($2,5 млрд) и «Тоттенхэм» ($2,3 млрд).