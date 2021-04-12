Алгаев во дворе дома выращивал коноплю фото
Жителя Балакенского района задержали за выращивание конопли. Как сообщили haqqın.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Балакенского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в выращивании наркосодержащих растений задержан ранее судимый за воровство житель села Гуллар Алескер Алгаев.
В ходе осмотра теплицы во дворе его дома были обнаружены и изъяты 44 саженца конопли, а также семена.
По факту ведется расследование.