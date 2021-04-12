Жителя Балакенского района задержали за выращивание конопли. Как сообщили haqq ın .az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Балакенского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в выращивании наркосодержащих растений задержан ранее судимый за воровство житель села Гуллар Алескер Алгаев.

В ходе осмотра теплицы во дворе его дома были обнаружены и изъяты 44 саженца конопли, а также семена.

По факту ведется расследование.