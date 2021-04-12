Кто слил СМИ секреты израильских спецслужб?

Как сообщает израильское издание «Детали», Ганц потребовал установить, кто слил журналистам секретные подробности об операциях израильских спецслужб. Соответствующий запрос министр отправил в ШАБАК (общая служба безопасности Израиля) и генпрокурору Авихаю Мандельблиту.

Издание отмечает, что призыв Ганца к расследованию прозвучал на следующий день после того, как ряд израильских и зарубежных СМИ сообщил со ссылкой на неназванные «западные источники» о том, что недавнюю кибератаку на иранский атомный объект в Натанзе организовал «Моссад».

Также прошло меньше недели после сообщений о том, что Израиль стоял за нападением на иранское судно «Савиз» в Красном море.

Ранее издание «Гаарец» сообщало, что секретная операция элитного подразделения ЦАХАЛ оказалась под угрозой потому, что информация о ней просочилась в зарубежные СМИ за день до ее проведения.

Об операции знали считанные люди в силах безопасности и среди политической элиты. Источник, сливший детали операции в СМИ, не знал о ее отсрочке по оперативным соображениям.

Тот факт, что информация о такой секретной операции дошла до зарубежных источников, вызвал обеспокоенность у ЦАХАЛ и Минобороны Израиля. «Это вредит нашим войскам, нашей безопасности и интересам Государства Израиль. Я считаю необходимым провести тщательное расследование», - заявил об утечках Бени Ганц.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что говорит не о какой-то одной конкретной операции – а о проблеме утечек в целом.