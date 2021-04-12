В ереванском метро снимают указатели на русском языке

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами в понедельник не стал комментировать вопрос о снятии указателей на русском языке в Ереванском метрополитене. Об этом пишет Новости Армении.

По словам российского дипломата, ему потребуется время, чтобы полноценно ознакомиться с данным вопросом.

Армянское издание отмечает, что в Ереванском метрополитене активными темпами снимают все указатели на русском языке, заменяя их рекламой. Прежние указатели были составлены на трех языках: армянском, русском и английском. Теперь же оставляют указатели только на армянском и английском языках.