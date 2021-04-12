В Финляндии решили отправить в космос деревянный спутник

Финны в День космонавтики сообщили о желании запустить на орбиту наноспутник Woodsat. Аппарат, полностью изготовленный из дерева, представляет собой куб площадью 600 куб.см — то есть с длиной стороны в 10 см.

Разработчики из фирмы Arctic Astronautics хотят, чтобы аппарат «собирал данные о поведении и износостойкости фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума и повышенной радиации», пишет РИА Новости. Так ученые выяснят, стоит ли использовать в космических конструкциях дерево.

В космос фанерный спутник могут вывести уже до конца года со стартовой площадки в Новой Зеландии. Для этого инциаторы из Финляндии хотят задействовать ракету Electron производства американской компании Rocket Lab. Как ожидается, аппарат весом 1 кг будет вращаться на полярной орбите.