Эрдоган: Турция продолжит оказывать Ливии помощь
Турция будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Правительству национального согласия Ливии, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Анкара будет оказывать всестороннюю поддержку Правительству национального согласия Ливии, как и прежним легитимным правительствам", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Ливии Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбе.
Эрдоган отметил, что поддержка Турции уже предотвратила падение Триполи, массовые убийства и обеспечила прекращение огня в Ливии. Распространение власти и суверенитета Правительства национального согласия Ливии на всю страну теперь будет приоритетом Анкары, подчеркнул турецкий президент.
Кроме того, Эрдоган пообещал доставить 150 тыс. доз вакцины от коронавируса в Ливию во вторник.