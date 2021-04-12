После убийства афроамериканца в Миннеаполисе ввели режим ЧП и комендантский час

Комендантский час будет действовать с 19:00 понедельника до 6:00 вторника. Ограничения не распространяются на СМИ, правоохранителей, медиков и сотрудников других служб. Также комендантский час не затрагивает лиц, которые идут на работу или возвращаются с нее, передает РИА Новости со ссылкой на KSTP.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) полиция заявила, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта. Машину Райта остановили за нарушение ПДД. Выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. При задержании Райт вырвался из рук полиции. Гибель Райта спровоцировала беспорядки. Инцидент произошел на фоне суда над полицейским Дереком Шовином по делу о гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Как сообщает телеканал СNN, к обеспечению безопасности в штате была подключена Национальная гвардия США.