Байден выдвинет Кристин Уормут на пост министра армии США

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Кристин Уормут на пост министра армии (сухопутных войск) США. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

В документе отмечается, что при администрации бывшего президента Барака Обамы Уормут занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам. Она также работала в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. До этого она являлась экспертом в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.