В субботу, 10 апреля, в Национальный день ядерной технологии, президент Роухани торжественно открыл на заводе по обогащению урана в городе Натанзе цех усовершенствованных центрифуг, играющие ключевую роль в производстве. Но уже 11 апреля на объекте произошли «неполадки с электричеством», как поначалу сообщили власти. А уже 12 апреля президент Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что имела место атака на стратегический объект, «акт ядерного терроризма», а чуть позже появилась информация, что задержан человек, непосредственно причастный к диверсии.

Иран утверждает, что существенных повреждений и человеческих жертв по результатам инцидента не было, хотя американские разведчики говорят о минимум девятимесячном сроке, который понадобится на восстановление электросети. Зато при посещении объекта уже после аварии каким-то образом с семиметровой высоты упал представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди, которого в срочном порядке увезли в больницу. Так что без жертв все-таки не обошлось. Кстати, Камальванди – тот самый человек, который 11 апреля заявил, что «к счастью, инцидент не привел к человеческим травмам или загрязнению окружающей среды».

В свою очередь, газета New York Times сослалась на два источника в разведывательном сообществе, которые подтвердили, что в Натанзе произошел мощный взрыв, который разрушил внутреннюю энергоустановку, обеспечивающую работу подземных центрифуг, и за этой диверсией стоит Израиль. СМИ Израиля также со ссылкой на источники в разведке рассказали, что имела место израильская кибератака силами Моссад.

Интересно, что диверсия в Натанзе произошла в тот день, когда в Израиле находился с визитом глава Пентагона Ллойд Остин. Израиль и США пытаются согласовать позиции, которые сильно расходятся в связи со стремлением Вашингтона возобновить ядерную сделку с Тегераном.

Израиль категорически против, поскольку считает, что Ирану удастся замаскировать программу создания ядерного оружия под мирные атомные проекты. С другой стороны, демонстративное наращивание производства обогащенного урана, идущее вразрез с обязательствами, взятыми Ираном в ядерной сделке, должно служить рычагом давления на те же Штаты, чтобы они отменили нынешний санкционный режим. Удар по центрифугам поэтому выгоден и американцам, и израильтянам.

Обогатительный завод в Натанзе становится объектом атаки не первый раз. Еще в 2010 году совместная операция Израиля и США, в которой был задействован компьютерный вирус, вывела из строя больше тысячи центрифуг. Летом прошлого года на заводе произошел пожар, который надолго замедлил запуск работы новых центрифуг. Мало кто сомневался, что пожар возник неслучайно. А в ноябре был убит Мохсен Фахризаде, ведущий ядерный специалист Ирана.

Израиль готов пойти на любые шаги, только бы не допустить создание Ираном ядерного оружия. Очевидно, в этом его цели сходятся с целями США. Одни пытаются достичь их мягким образом, другие силовым, но объединяет союзников глубокое недоверие к иранским властям, положившим в основу своего режима последовательный антиамериканизм и агрессивную антиизраильскую риторику.