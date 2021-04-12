Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 01:46

В условиях усиливающейся пандемии коронавируса в двух латиноамериканских государствах — Эквадоре и Перу - в воскресенье состоялись президентские выборы. Эти страны поставили на континенте печальные антирекорды по количеству зараженных и умерших от коронавируса людей в расчете на 1000 жителей. В более крупной Аргентине с населением 45 миллионов человек умерло 58 тысяч граждан, а в Перу с населением 32 миллиона жертвами уже стали около 55 тысяч человек.

Об Эквадоре в самом начале пандемии с ужасом писали корреспонденты европейских информационных агентств и газет. Они сообщали, что морги страны переполнены и в лучшем случае покойников хоронят в картонных коробках для бананов и креветок, в худшем — тела по несколько дней лежат под палящим солнцем во дворах и на улицах. Однако к выборам власти взяли ситуацию под относительный контроль, хотя число жертв там также значительно — почти 17300 человек. Коронавирус при этом стал новым элементом в политической панораме этих стран, которая там, как и повсюду в Латинской Америке, поражена безответственным популизмом и безудержной коррупцией. Президентская кампания в Эквадоре проходила в условиях жесткой конкуренции между 65-летним банкиром, правоцентристом Гильермо Лассо и 36-летним левым политиком Андресом Араусом. Последний побеждал в первом туре выборов, но второй тур остался за банкиром, который уже трижды пытался стать президентом и вот теперь ему это удалось.

Избиратели, считают местные обозреватели, отдали приоритет более опытному Лассо. Но у проигрыша его соперника была и другая причина. Он является сторонником бывшего президента страны, в прошлом весьма популярного, но потом впавшего в немилость Рафаэля Корреа. В июле 2018 года эквадорский суд постановил арестовать Корреа по обвинению в похищении одного из депутатов местного парламента, но тот бежал в Бельгию. В 2020 году суд признал бывшего лидера виновным в коррупции, заочно приговорил к восьми годам тюрьмы и обратился в Интерпол с запросом о его выдаче. Однако Корреа, женатый на бельгийке, выдан не был. Сейчас его главным источником пополнения семейного бюджета является работа на российскую компанию Russia Today, где он ведет программу «разговор с Рафаэлем Корреа». Но если в Эквадоре уже провозглашен новый президент, то перуанцам предстоит прийти летом проголосовать во втором туре. А в этой стране, в наибольшей степени пораженной от коронавируса, сложилась абсолютно хаотичная ситуация. В кампании участвуют 11 партий и в ходе первого тура даже отдаленно не было выявлено ни одного фаворита. Клаудия Навас, аналитик из глобальной фирмы Control Risks говорит, что подобная фрагментация выборов связана с тем, что ни у одной партии нет четкой идеологической платформы и в результате избиратели тычут пальцем в небо, чаще всего делая выбор уже после того, как приходят на участки. Перуанцы не доверяют политикам, и на это у них есть все основания. Начиная с 1985 года абсолютно все правители в этой стране были обвинены в коррупции. Наиболее экзотичным фруктом среди них был президент Альберто Фухимори, японских кровей, который правил страной целое десятилетие с 1990 по 2000 годы. Правил бы еще, если бы достоянием гласности не стала пленка, на которой он был запечатлен при передаче 15 миллионов долларов влиятельному военному Владимиро Монтесиносу с тем, чтобы тот перешел в его партию.