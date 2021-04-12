Стрельба в американской школе. Полиция сообщает о жертвах

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, устроенной на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси). Об этом говорится в заявлении местного полицейского управления.

По данным правоохранительных органов, речь идет о мужчине, который был обнаружен мертвым на месте происшествия. В связи с инцидентом задержан один человек. Полицейский, получивший ранение в результате стрельбы, находится в больнице. Его жизни, а также нескольким другим пострадавшим ничто не угрожает, указывается в заявлении.

Представитель департамента школ одноименного округа отметил, что ситуация на территории учебного заведения находится под контролем. Данных о личности стрелка пока не поступало.