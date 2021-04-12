Moody's улучшает кредитоспособность SOCAR наш комментарий
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) со «Стабильного» на «Позитивный». Одновременно подтверждены корпоративный семейный рейтинг компании на уровне Ba2 (CFR), рейтинг вероятности дефолта (PDR) Ba2-PD, базовая кредитная оценка b1 (BCA) и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций SOCAR на уровне Ba2.
Новое заключение агентства последовало буквально вслед за суверенным рейтинговым действием в отношении Азербайджана от 6 апреля, в ходе которого прогноз по рейтингу страны был изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Как отмечается в пресс-релизе агентства, повышение прогноза компании обусловлено аналогичным действием в отношении прогнозов по суверенным рейтингам Азербайджана. Учитывая, что компания на 100% принадлежит государству, для определения рейтинга компании применяется методология государственных эмитентов.
Не вникая в суть сложных методологий, отметим лишь, что позитивный прогноз рейтинга Азербайджана уже говорит о положительных сдвигах в экономике страны. И в этом нет секрета – на глазах растет качество управления, в частности эффективность экономической политики. А это, по мнению агентства, может повысить устойчивость кредитного профиля правительства. Так, усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед лицом возможных потрясений. А дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных буферов позволит противодействовать циклическим расходам и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства.
Moody's справедливо считает, что подтверждение рейтинга на уровне Ba2 уравновешивает кредитную силу страны со значительной позицией чистого кредитора. А это, в свою очередь, поддерживает финансовую устойчивость и снижает риски государственной ликвидности и внешней уязвимости, а также укрепляет относительную внутреннюю политическую стабильность, которая поддерживает реализацию нефтегазовых проектов. В результате агентство ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR будет постепенно улучшаться, поддерживая ее кредитный профиль.
Рейтинг SOCAR учитывает коэффициент базовой кредитной компании, который измеряет ее автономную кредитоспособность. При этом исключаются какие-либо чрезвычайные случаи государственной поддержки, рейтинг правительства в национальной валюте с позитивным прогнозом, высокая зависимость между государством и компанией и высокая вероятность государственной поддержки в случае финансового кризиса. В то же время отмечаются ключевая роль компании в нефтегазовом секторе страны и национальной экономике, устойчивые объемы добычи углеводородов, адекватная ликвидность компании, подкрепленная значительными остатками денежных средств и удобным графиком погашения долга. Кроме того, ожидается, что показатели кредитоспособности SOCAR улучшатся в этом году за счет восстановления цен на нефть и газ.
«Рейтинги SOCAR также учитывают крупные торговые операции компании, которые снижают ее консолидированную рентабельность, увеличивают леверидж (соотношение заемного и собственного капитала) и ограничивают предсказуемость финансовых результатов. SOCAR имеет обязательства перед Goldman Sachs International на общую сумму 2,7 млрд манатов, срок которых истекает в этом году, его исполнение может оказать давление на ликвидность компании. А сложная организационная структура компании и отсутствие прозрачности и раскрытия информации в отношении иностранных активов и операций с акциями в различных дочерних и зависимых компаниях, на которые указывает агентство, уже устраняются.
В целом оценки Moody's вполне приемлемы. Агентство могло бы и повысить рейтинг SOCAR в случае изменения суверенного рейтинга Азербайджана в сторону увеличения. Но для этого должно быть исключено значительное ухудшение конкретных кредитных факторов компании, включая ее операционные и финансовые показатели, положение на рынке, показатели кредитоспособности и ликвидность. И не исключено, что в ближайшее время рейтинг компании действительно будет повышен.