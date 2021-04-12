Новое заключение агентства последовало буквально вслед за суверенным рейтинговым действием в отношении Азербайджана от 6 апреля, в ходе которого прогноз по рейтингу страны был изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Как отмечается в пресс-релизе агентства, повышение прогноза компании обусловлено аналогичным действием в отношении прогнозов по суверенным рейтингам Азербайджана. Учитывая, что компания на 100% принадлежит государству, для определения рейтинга компании применяется методология государственных эмитентов.

Не вникая в суть сложных методологий, отметим лишь, что позитивный прогноз рейтинга Азербайджана уже говорит о положительных сдвигах в экономике страны. И в этом нет секрета – на глазах растет качество управления, в частности эффективность экономической политики. А это, по мнению агентства, может повысить устойчивость кредитного профиля правительства. Так, усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед лицом возможных потрясений. А дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных буферов позволит противодействовать циклическим расходам и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства.

Moody's справедливо считает, что подтверждение рейтинга на уровне Ba2 уравновешивает кредитную силу страны со значительной позицией чистого кредитора. А это, в свою очередь, поддерживает финансовую устойчивость и снижает риски государственной ликвидности и внешней уязвимости, а также укрепляет относительную внутреннюю политическую стабильность, которая поддерживает реализацию нефтегазовых проектов. В результате агентство ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR будет постепенно улучшаться, поддерживая ее кредитный профиль.

Рейтинг SOCAR учитывает коэффициент базовой кредитной компании, который измеряет ее автономную кредитоспособность. При этом исключаются какие-либо чрезвычайные случаи государственной поддержки, рейтинг правительства в национальной валюте с позитивным прогнозом, высокая зависимость между государством и компанией и высокая вероятность государственной поддержки в случае финансового кризиса. В то же время отмечаются ключевая роль компании в нефтегазовом секторе страны и национальной экономике, устойчивые объемы добычи углеводородов, адекватная ликвидность компании, подкрепленная значительными остатками денежных средств и удобным графиком погашения долга. Кроме того, ожидается, что показатели кредитоспособности SOCAR улучшатся в этом году за счет восстановления цен на нефть и газ.

«Рейтинги SOCAR также учитывают крупные торговые операции компании, которые снижают ее консолидированную рентабельность, увеличивают леверидж (соотношение заемного и собственного капитала) и ограничивают предсказуемость финансовых результатов. SOCAR имеет обязательства перед Goldman Sachs International на общую сумму 2,7 млрд манатов, срок которых истекает в этом году, его исполнение может оказать давление на ликвидность компании. А сложная организационная структура компании и отсутствие прозрачности и раскрытия информации в отношении иностранных активов и операций с акциями в различных дочерних и зависимых компаниях, на которые указывает агентство, уже устраняются.

В целом оценки Moody's вполне приемлемы. Агентство могло бы и повысить рейтинг SOCAR в случае изменения суверенного рейтинга Азербайджана в сторону увеличения. Но для этого должно быть исключено значительное ухудшение конкретных кредитных факторов компании, включая ее операционные и финансовые показатели, положение на рынке, показатели кредитоспособности и ликвидность. И не исключено, что в ближайшее время рейтинг компании действительно будет повышен.