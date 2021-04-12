Диетолог поделилась секретами полезного для здоровья шашлыка

Периодическое включение в рацион шашлыка в умеренном количестве не вызовет никаких проблем со здоровьем. Об этом рассказала российский врач-диетолог, нутрициолог Юлия Попова, передают «Известия».

По словам эксперта, при употреблении этого мясного блюда с овощами и зеленью с пищей в организм поступают дополнительные антиоксиданты и пищевые волокна.

«Является соответствием распространенному сейчас правилу питания по методу тарелки, когда на тарелке лежит кусок мяса, лежат овощи и, может быть, даже кусок хлеба или какой-то крахмалосодержащий продукт, кусок картошки, это вообще полноценный прием пищи», — сказала Попова.

Также специалист призвала не зажаривать шашлык очень сильно, чтобы избежать появления канцерогенной корочки, и рекомендовала с осторожностью включать в рацион такое блюдо людям с обострением определенных заболеваний.

По словам диетолога, маринад для приготовления шашлыка может быть любым, главное, чтобы мясо получилось мягким.