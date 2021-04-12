Компания Джека Ма согласилась стать финансовым холдингом под контролем властей

В понедельник представители Ant Group встретились с представителями четырех регуляторов, сообщил Народный банк Китая. За последние месяцы под надзором регуляторов для компании был сформулирован «план исправления». Ant Group должна будет исправить то, что регуляторы считают недобросовестной конкуренцией в сфере платежей, а также улучшить качество своего корпоративного управления.

Кроме того, компания должна будет снизить риски ликвидности своих инвестиционных продуктов и уменьшить объем активов, которыми управляет огромный фонд краткосрочных инвестиций Yu’ebao. Регулятор также заявил, что Ant Group подаст заявку на реорганизацию в финансовую холдинговую компанию и будет подчиняться регулированию примерно на том же уровне, что и банки, пишет The Wall Street Journal.

Ant Group заявила, что «не пожалеет усилий для реализации плана исправления». Помимо превращения в финансовый холдинг, она также планирует создать лицензированную компанию, которая займется персональной кредитной отчетностью. Кроме того, она планирует объединить два своих сервиса онлайн-кредитования Jiebei и Huabei в одну регулируемую компанию.