Вакцины от коронавируса помогут вылечиться от ВИЧ?

В вакцинах от коронавируса используются уникальные технологии микроРНК. Их применение в самом ближайшем будущем позволит осуществить лечение ныне неизлечимых болезней, включая ВИЧ и некоторые виды рака. Такие данные содержатся в новом отчете научной группы Inverse .

В отчете говорится, что ученые сейчас экспериментируют с технологиями, которые позволили разработать вакцины от коронавируса, чтобы с их помощью лечить другие тяжелейшие болезни. Перспективы у этого направления самые радужные, пишет российский портал «МедикФорум» со ссылкой на британскую The Daily Mail.

Вакцины от коронавируса были разработаны за счет углубления в генетические особенности организма. По мнению исследователей, на их основе можно создавать вакцины от рака и ВИЧ. Сегодня в разных странах применяются разные прививки от коронавируса, но у них один принцип. Они учат организм распознавать новый коронавирус за счет спайкового белка, который используется патогеном для «приклеивания» к клеткам.

Вакцины от Рfizer и Moderna изготовлены за счёт помещения крошечного участка генетического кода под названием микроРНК (инструкции к спайковому белку) внутрь небольшого шарика из жира. Учёные полагают, что применение технологий микроРНК позволит таким же способом предотвращать проникновение в организм людей и других смертельно опасных болезней, включая ВИЧ и опухоли. А в некоторых случаях даже лечить заболевания, которые уже поразили пациентов, пишет The Daily Mail.