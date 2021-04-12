Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса.

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности. Как передает РИА Новости, об этом стало известно из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet.

"Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом", - говорится в публикации.

Обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов COVID-19 или длительности заболевания, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения.

Эксперты сделали вывод, что, следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма.

Однако ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным.

Ранее власти Великобритании и ряд исследователей не раз заявляли о повышенной смертности от британской мутации коронавируса и предполагали, что она намного заразнее изначального варианта.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. После этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения.

Авторы исследования, опубликованного в специализированном журнале British Medical Journal, ранее сообщали, что британский штамм увеличивает риск летального исхода болезни в среднем на 64%.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.