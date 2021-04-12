Цены на нефть растут на позитивных данных из Китая

Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Экспорт вырос на 30,6%.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая.

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $63,49 за баррель, что на $0,21 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,33 (0,5%) - до $63,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,89 за баррель, что на $0,19 (0,32%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,38 (0,6%) - до $59,7 за баррель.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.