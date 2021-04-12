Президент Ильхам Алиев выступает в ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

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Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество после конфликта" в Университете ADA, сообщает АзерТАдж.

Выступление можно посмотреть в прямом эфире в 10:00 на официальной странице президента Ильхама Алиева в Facebook (https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev) и на канале Youtube (https://www.youtube.com/presidentaz)