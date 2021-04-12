Известный криминальный авторитет, вор в законе Альберт Гейдаров (Алик Рыжий) был убит в понедельник в Москве. Его застрелили в стиле гангстерских боевиков – во время пробежки в элитном фитнес-клубе. Следствие по горячим следам предположило, что нити ведут в Санкт-Петербург, где однажды Алика Рыжего уже пытались устранить.

Гейдарова расстреляли в 14.50, причем киллера не смутило обилие свидетелей. В спортивном зале фитнес-клуба элитного комплекса на Авиационной улице кроме убийцы и жертвы находились еще как минимум трое атлетов, мужчина и две девушки. Более того, зал оборудован системой видеонаблюдения, поэтому всю сцену зафиксировала камера. Бандит, нисколько не торопясь, несколько раз выстрелил в вора из пистолета-пулемета, затем убрал оружие в сумку и скрылся.

В фитнес-клубе погибший покупал абонемент как Геннадий Петров. Именно поэтому личность жертвы установили не сразу. Когда же стало ясно, что убийство заказное и относится к разряду войны криминальных кланов, жилой комплекс оцепили. Но очевидно, что у киллера были подготовлены пути отхода. Довольно быстро удалось установить личность предполагаемого стрелка, называлось даже его имя – Талех, уроженец Азербайджана. Однако по горячим следам поймать убийцу оперативники не смогли.

Криминальную карьеру уроженец Гянджи Али Гейдаров сделал в Архангельске. Прозвище «Рыжий» он получил за прядь белых волос. В Архангельске он примкнул к одному из местных бандитских кланов – ОПГ «Комсомольское». Местные «братки» крышевали в том числе торговцев фруктами. За вымогательство Алик Рыжий получил первый срок. Позднее он перебрался в Санкт-Петербург, где примкнул к местным мафиозным кланам. Там же в сентябре 2012 года он получил титул вора в законе – свое согласие на «коронацию» прислал главарь российского преступного мира Дед Хасан. Постепенно Гейдаров становился его ставленником, оттирая от Аслана Усояна других крупных фигур. Это, разумеется, не могло не разозлить остальных воров. В 2014 году Алика Рыжего попытались убить, но киллеров в последний момент задержали, а сам он довольно быстро перебрался в Турцию. Впрочем, и за границей ему не давали жить спокойно. Во время странной аварии (у машины внезапно лопнуло колесо) серьезные травмы получил сын Гейдарова. Затем его едва не забили до смерти во время встречи с гангстерами в городе Эдирне. Гейдаров счел за благо вернуться в Петербург.

Но и возвращение не получилось триумфальным. Пытаясь пополнить воровской общаг, авторитет попался на ограблении автовладельцев при продаже машины и получил 7 лет тюрьмы. Однако в исправительной колонии он всячески сотрудничал с администрацией, участвовал в самодеятельности и в итоге «заработал» себе УДО. Воровской мир крайне скептически отнесся к таким переменам: на время Гейдарова даже лишили статуса вора в законе.

В феврале этого года Алик Рыжий широко отметил свое 40-летие. В качестве шутки ряженые артисты, переодетые в спеназовцев, склонили перед ним свои головы и пали ниц.

Основной версией убийства Гейдаров остается месть воровского мира за сотрудничество с правоохранителями. Муссировалась версия, что он получил УДО за некие показания на лидеров мафии.