С охваченного бедствием острова эвакуируют только вакцинированных

Круизные корабли эвакуируют только вакцинированных от коронавируса людей с карибского острова Сент-Винсент, охваченного стихийным бедствием. Об этом сообщает издание Business Insider.

С окрестностей извергающегося вулкана Суфриер планируется эвакуировать более 16 тысяч человек. Часть из них разместят на соседних островах в Карибском море - Сент-Люсия, Гренада, Барбадос и Антигуа.

Однако власти большинства островов пустят на свою территорию только тех, кто уже вакцинировался против коронавируса. На Сент-Люсию можно отправиться и без свидетельства о вакцинации, однако придется привиться по прибытии.

Извержение вулкана на острове Сент-Винсент началось 9 апреля. Оно стало первым за более чем 40 лет. Из-за стихийного бедствия остров занесло пеплом, многие дома остались без электро- и водоснабжения. Ученые предупреждают, что извержение может продолжаться несколько дней и даже недель.