Бананы оказались под угрозой исчезновения

Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.

По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действию химикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.

Отмечается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.

Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.

"Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки", - подчеркивают эксперты.

Согласно мнению ученых, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов, как Cavendish. Помимо этого, во многих странах Азии, Африки и Америки эти фрукты являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис.

"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в ФАО.

Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.