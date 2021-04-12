Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии определенных вопросов по урегулированию в Карабах е после войны, нуждающихся в решении, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

«Постконфликтная ситуация очень хрупкая. Перемирие соблюдается, но есть еще много вопросов, нуждающихся в решении после конфликта», - сказал президент Ильхам Алиев во вторник на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией по Карабаху, но не видит ответных шагов от Еревана. «Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные заявления, заявления главы МИД (Армении – ред.) говорят об азербайджанофобии, тюркофобии», - подчеркнул глава государства.

Президент также предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

По словам президента Азербайджана, разрушения в Карабахе превзошли ожидания в Баку. «Время от времени мы видели это на видео, слышали информацию от международных представителей, которые направлялись в эти районы (в Карабахе – ред.). Однако увидели, что разрушения на освобожденных территориях превзошли наши ожидания», - сказал Ильхам Алиев.