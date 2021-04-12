В Карабахе установят 13 гидрологических станций

На реках в Карабахе будет восстановлена гидрологическая наблюдательная сеть. Об этом сказала журналистам глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева в рамках организованного Министерством экологии и природных ресурсов медиатура в Губадлинский район.

По словам Тагиевой, реки Карабаха имеют большое значение для сельского хозяйства региона, а также других районов Азербайджана.

"В ближайшие четыре-пять лет в Карабахе планируется установить 13 современных автоматизированных гидрологических станций. Они появятся на реках Тертерчай, Хачинчай, Гаргарчай, Левчай, Кёнделянчай, Забухчай, Баргюшадчай, Охчучай, Баситчай и Араз", - сказала Умайра Тагиева.