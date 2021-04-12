Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе занятий, проводимых с целью повышения уровня профессионализма личного состава, проверена боевая, морально-психологическая, физическая, медицинская и специальная подготовка военнослужащих.

Пресс-служба напоминает, что в настоящее время военнослужащие Азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях в Афганистане и Южном Судане.