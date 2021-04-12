Минтруда о росте числа пользователей портала e-sosial.az

Число активных пользователей, зарегистрированных на портале Министерства труда и социальной защиты населения e-sosial.az, в этом году продолжает расти и достигло 879 тысяч, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

Портал, введенный в пользование с 2019 года, позволяет гражданам получать доступ к накопленной о них социальной информации (трудовой договор, персонифицированный учет, пенсионный капитал, социальное обеспечение и др.). В то же время каждый пользователь на портале e-sosial.az может регулярно отслеживать информацию о себе, контролировать процесс обеспечения социально-трудовых прав.

Также портал дает возможность каждому гражданину в гибком режиме воспользоваться более чем 100 видами социальных услуг.

Все это вызывает большой интерес к порталу. Только в первом квартале этого года на портале e-sosial.az зарегистрировано 3,5 миллиона обращений.