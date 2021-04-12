Лавров назвал ошибкой новые санкции Евросоюза против Ирана

"С изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции против целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран за якобы имевшие место нарушения прав человека", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, его цитирует Интерфакс..

"Я не видел текст этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количество вопросов. Если в Евросоюзе отсутствует какая-либо координация, и правая рука не знает, что делает левая, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению Всеобъемлющего плана действий, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", - добавил он.

Со своей стороны, Зариф назвал новые европейские санкции "диверсионным актом" и заявил, что Иран "обязательно отреагирует на эти действия Евросоюза".