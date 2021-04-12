Ильхам Алиев: «Я ничего не скрываю от народа. Мы обсудили с Путиным «Искандеры»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабах е, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу.

Азербайджан ранее заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер-М», использованных Арменией в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители Агентства по разминированию Азербайджана. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин.

«Первого апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всём. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным – ред.). По моему указанию, Министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», - сказал президент Ильхам Алиев во вторник на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Дипломатической академии.

При этом Ильхам Алиев назвал странными заявления официального Еревана о ракетах.

«То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, всё-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений», - сказал президент Азербайджана.