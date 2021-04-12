МЧС продолжает операции по спасению граждан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Согласно сообщению, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами ведомства за минувшие сутки было осуществлено 23 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с двумя случаями пребывания в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены пять человек. Также было обнаружено тело Халиговой Айсель Айдын гызы, 2003 года рождения, которая утонула в водоканале Тахтакерпю-Джейранбатан.