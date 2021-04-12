«Грапарак»: Саргсян борется с Кочаряном

Оппозиция Армения рассчитывала, что ей удастся объединить главные силы и пойти на выборы, если не единым фронтом, то хотя бы несколькими крупными блоками, однако ее постигло разочарование. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Многие оппозиционеры раздасадованы тем, что крупного объединения не получилось, более того, может сорваться и малое. В ходе кулуарных обсуждений они называют имена главных виновников необъединения – Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Поговаривают, что они больше борются друг с другом, нежели с Николом Пашиняном. Между тем, если бы они забыли о разногласиях и объединились, Пашиняну пришлось бы туго», - отмечает издание.

Газета подчеркивает, что Саргсян не особо претендует на власть, скорее пытается решить вопросы своей политической команды, однако делает все, чтобы и Кочарян не пошел во власть.

Что касается Кочаряна, то у него много неоправданных амбиций, он не хочет ни с кем компромиссов и полагает, что должен быть доминантой и единолично составлять список. Именно поэтому многие политические силы, готовые объединиться с Кочаряном, в том числе дашнаки, начали колебаться: они не хотят быть последним вагоном. А такой раскол оппозиции только на руку Николу Пашиняну, пишет «Грапарак».