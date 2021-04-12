Москва назвала США противником России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал США противником России. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине, слова российского дипломата приводит Интерфакс.

Рябков отметил, что Москва не приемлет высказывания Вашингтона о некой «расплате» за ситуацию в Украине.

По его словам, Россия продолжит отстаивать собственные интересы и интересы русскоязычного населения Донбасса, а подобные угрозы со стороны США лишь убеждают Москву в правильности выбранного курса. «США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие», — подчеркнул Рябков.