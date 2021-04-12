Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не применит силу против карабахских армян

«У нас нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабах е. Как я говорил, карабах ский конфликт завершен, урегулирован», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Президент отметил, что Азербайджан считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами: «Гуманитарная помощь и логистическая поддержка, которую мы оказываем до сих пор, также говорят об этом намерении».

Также президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

«Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению», - сказал глава государства.