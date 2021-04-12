Ильхам Алиев: Италия - наш очень близкий друг и партнер

Азербайджан очень благодарен Италии за ее прямой и справедливый подход к разрешению конфликта. Как сообщает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Италия - наш очень близкий друг и партнер. Азербайджан очень благодарен Италии за ее очень прямой, справедливый подход к разрешению конфликта, который, как мы знаем, было нелегко сформулировать, особенно в семье Евросоюза, где есть очень сильные, могущественные сторонники Армении, которые всегда пытались поставить жертв оккупации и оккупационные силы на один уровень. Так что это действительно очень важный знак сотрудничества», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также подчеркнул тот факт, что визит итальянской делегации на освобожденные территории в Азербайджане рассматривается как еще один знак поддержки.

«Наши политические отношения замечательны. Мы продолжаем крепкое сотрудничество, и это сотрудничество было проверено во время конфликта. Визит итальянской делегации на освобожденные территории рассматривается нами как еще один знак поддержки. С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании. Мы пригласили их через посольство Италии. У нас были предыдущие контакты, потому что итальянские компании реализовывали здесь большие проекты – проекты в сферах нефтехимии, нефтепереработки, строительства, архитектуры. И мы хотим расширить присутствие итальянских компаний. Как я сказал после войны, мы будем приглашать компании из дружественных стран. И это естественно, потому что период войны был для нас своеобразным указанием «кто есть кто». Война прояснила все», - сказал глава государства.