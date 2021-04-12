Минобороны показало еще одно разрушенное село в Зангилане видео

Министерство обороны Азербайджана показало нынешнее состояние освобожденного от оккупации зангиланского села.

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры, снятые в селе Сарыгышлаг Зангиланского района. 