Инвестиционная компания MFX-Trading заняла первое место на рынке акций

Бакинская фондовая биржа опубликовала отчет за первый квартал 2021 года. В отчете также указаны торговые показатели членов биржи, сообщает Marja. Из отчета следует, что первое место по объему операций на рынке акций за первый квартал 2021 года заняло ОАО «Инвестиционная компания MFX-Trading».

В первом квартале компания провела операции по акциям на 10 миллионов 22 тысячи манатов. Общий объем операций по акциям на рынке за январь-март 2021 года составил 12 миллионов 651 тысячу 897 манатов. 79,2% операций пришлось на инвестиционную компанию MFX-Trading.

Инвестиционная компания MFX-Trading получила лицензию на свою деятельность в октябре прошлого года.